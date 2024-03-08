У страховой компании Fidelity украли данные клиентов: виновной себя не признала

Потенциально похищенные данные включают в себя очень важную информацию, такую как имена, номера социального страхования, даты рождения, штаты проживания, номера банковских счетов и маршрутные номера, номера кредитных карт и коды безопасности.

Это не первый случай, когда Infosys оказывается замешанной в утечке данных. В прошлом месяце Bank of America сообщил, что информация более 57 000 клиентов была потенциально скомпрометирована через Infosys.

Компания Fidelity заверила клиентов, что работает с Infosys, чтобы понять масштабы утечки и принять меры по исправлению ситуации. Они также предлагают пострадавшим клиентам услуги кредитного мониторинга и защиты от кражи личных данных.