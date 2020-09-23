Наука и технологии
Вчера 20:14
У тени чёрной дыры увидели изменения яркости
Той самой чёрной дыры, которую удалось сфотографировать
Учёные из команды Телескопа горизонта событий (EHT) поделились результатами анализа данных наблюдений за сверхмассивной чёрной дырой. Наблюдения длились восемь лет. За это время исследователи увидели изменения яркости тени чёрной дыры.
Именно с помощью EHT удалось получить первое изображение чёрной дыры внутри галактики Мессье 87. Вообще, чёрная дыра — это объект с такой сильной гравитацией, что даже свет не может преодолеть её. Тень же образуется вследствие гравитационного искривления света и его захвата горизонтом событий чёрной дыры.
N + 1
Благодаря недавнему анализу учёные увидели, что диаметр тени чёрной дыры остаётся неизменным. Также они заметили, что яркость кольца меняется. Наиболее оно ярко в направлении восток-запад. Это свидетельствует об изменениях в потоке горячего газа, который падает на чёрную дыру.