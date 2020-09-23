У тени чёрной дыры увидели изменения яркости

Именно с помощью EHT удалось получить первое изображение чёрной дыры внутри галактики Мессье 87. Вообще, чёрная дыра — это объект с такой сильной гравитацией, что даже свет не может преодолеть её. Тень же образуется вследствие гравитационного искривления света и его захвата горизонтом событий чёрной дыры.