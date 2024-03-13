У Тинькофф появился запоминающийся телефонный номер поддержки на случай отключения интернета

Звонки по этому номеру бесплатны для абонентов всех операторов связи по всей России. Вы можете обратиться в поддержку в любое время суток, даже если у вас нет доступа к интернету.

Что еще можно сделать по номеру 8-800-3333333

Подключить голосового секретаря, который будет принимать ваши звонки, когда вы не можете ответить.

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