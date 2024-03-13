Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Наука и технологии
Опубликовано 13 марта 2024, 08:25
1 мин.

У Тинькофф появился запоминающийся телефонный номер поддержки на случай отключения интернета

Отличное пополнение каналов связи с банком
Теперь связаться со службой поддержки Тинькофф стало еще проще! Банк получил уникальный номер 8-800-3333333, который легко запомнить.

Звонки по этому номеру бесплатны для абонентов всех операторов связи по всей России. Вы можете обратиться в поддержку в любое время суток, даже если у вас нет доступа к интернету.

Что еще можно сделать по номеру 8-800-3333333

  • Подключить голосового секретаря, который будет принимать ваши звонки, когда вы не можете ответить.
  • Получать расшифровки телефонных разговоров, чтобы не пропустить важную информацию.

Почему это удобно

  • Легко запомнить номер.
  • Бесплатные звонки из любой точки России.
  • Доступ к поддержке 24/7.
  • Дополнительные услуги, такие как голосовой секретарь и расшифровка разговоров.
Источник:RB
Автор:Булат Кармак
Тег:
#Тинькофф банк