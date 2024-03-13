У Тинькофф появился запоминающийся телефонный номер поддержки на случай отключения интернета

Опубликовано 13 марта 2024, 08:25
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У Тинькофф появился запоминающийся телефонный номер поддержки на случай отключения интернетаОтличное пополнение каналов связи с банком
Теперь связаться со службой поддержки Тинькофф стало еще проще! Банк получил уникальный номер 8-800-3333333, который легко запомнить.
Звонки по этому номеру бесплатны для абонентов всех операторов связи по всей России. Вы можете обратиться в поддержку в любое время суток, даже если у вас нет доступа к интернету.
Что еще можно сделать по номеру 8-800-3333333
- Подключить голосового секретаря, который будет принимать ваши звонки, когда вы не можете ответить.
- Получать расшифровки телефонных разговоров, чтобы не пропустить важную информацию.
Почему это удобно
- Легко запомнить номер.
- Бесплатные звонки из любой точки России.
- Доступ к поддержке 24/7.
- Дополнительные услуги, такие как голосовой секретарь и расшифровка разговоров.