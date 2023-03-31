У тираннозавров нашли губы

Тираннозавры — самые известные динозавры, которые часто изображаются в книгах и фильмах с крупными зубами, торчащими наружу. Однако эта деталь может быть неверной, согласно новому исследованию.

Учёные проанализировали соотношение между размерами черепа и зубов у вымерших тероподов и их современных родственников-рептилий. Они обнаружили, что у тероподов зубы не были слишком длинными для того, чтобы выступать изо рта. Кроме того, они изучили срезы зубов крокодила и дасплетозавра — одного из предков тираннозавра. Они заметили, что у крокодила эмаль на внешней стороне зубов была тоньше, чем на внутренней, а у теропода такой разницы не было. Это может свидетельствовать о том, что у теропода были губы, которые защищали его зубы от износа.

Наконец, учёные рассмотрели другие детали анатомии черепа тероподов, крокодилов и ящериц. Они обнаружили, что у крокодилов есть множество отверстий на морде, которые помогают им чувствовать давление. У ящериц таких отверстий нет, но есть другие отверстия над зубами, через которые проходят сосуды и нервы. Черепа тероподов оказались более похожи на черепа ящериц (у которых есть губы), чем на черепа крокодилов (у которых губ нет).