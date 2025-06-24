У томатов на Галапагосах эволюция пошла в «обратную» сторону

Учёные из Калифорнийского университета обнаружили, что эти растения начали вырабатывать особые токсичные вещества, похожие на те, что встречаются у баклажанов, а не у современных томатов. Это может быть редким примером так называемой «обратной эволюции», когда организм возвращается к утерянным чертам предков.

Команда исследовала более 30 образцов томатов с разных островов. Оказалось, что на старых островах томаты производят обычные современные вещества, а на молодых, с суровой средой, — древние соединения.

Учёные считают, что такие изменения возможны и у других организмов — в том числе, в теории, и у людей, если условия окружающей среды сильно изменятся.