У трети молодых людей диагностировали зависимость от смартфона

В опросе участвовали 1043 человека в возрасте от 18 до 30 лет, пишет «Популярная механика». Их спрашивали о частоте использования смартфона, качестве сна и о том, пытаются ли они уменьшить своё экранное время. Опрос показал, что у 39% респондентов есть зависимость от устройства.

Почти четверть опрошенных сказала, что пользуется смартфоном не менее трёх часов в день. 19% признались, что экранное время у них составляет более пяти часов в день.

Учёные рассказали, что более 400 участников опроса не могли контролировать время, которое они проводят в смартфоне. Эти люди испытывали беспокойство, если телефон был не рядом. Кроме того, попытки людей ограничить экранное время провалились. Ещё почти все респонденты испытывали проблемы со сном.