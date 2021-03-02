Наука и технологии
Сегодня в 17:06
У трети молодых людей диагностировали зависимость от смартфона
По крайней мере у британцев
Учёные из Лондонского Королевского колледжа провели опрос среди молодых людей и диагностировали у трети из них зависимость от смартфона.
В опросе участвовали 1043 человека в возрасте от 18 до 30 лет, пишет «Популярная механика». Их спрашивали о частоте использования смартфона, качестве сна и о том, пытаются ли они уменьшить своё экранное время. Опрос показал, что у 39% респондентов есть зависимость от устройства.
Почти четверть опрошенных сказала, что пользуется смартфоном не менее трёх часов в день. 19% признались, что экранное время у них составляет более пяти часов в день.
Учёные рассказали, что более 400 участников опроса не могли контролировать время, которое они проводят в смартфоне. Эти люди испытывали беспокойство, если телефон был не рядом. Кроме того, попытки людей ограничить экранное время провалились. Ещё почти все респонденты испытывали проблемы со сном.