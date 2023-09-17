У управляющих Европейского центробанка отобрали телефоны перед заседанием

Такие действия Лагард были вызваны обеспокоенностью по поводу утечки важной информации перед принятием решений, что часто происходило во время ее и ее предшественника Марио Драги президентства.

Этот шаг был предпринят в тот момент, когда политики собирались выбрать Клаудию Бух в качестве главного банковского надзирателя ЕЦБ. Поводом для такого шага послужила утечка информации, произошедшая в 2018 году в отношении действующего председателя Андреа Энриа, когда о его назначении стало известно в СМИ до официального заявления.