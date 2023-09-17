У управляющих Европейского центробанка отобрали телефоны перед заседанием

17:15, 17 сентября 2023
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У управляющих Европейского центробанка отобрали телефоны перед заседаниемЧтобы ничего не было слито СМИ
Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард предприняла смелый шаг для борьбы с утечкой информации во время недавнего заседания, конфисковав мобильные телефоны своих коллег, сообщают источники Reuters.
Такие действия Лагард были вызваны обеспокоенностью по поводу утечки важной информации перед принятием решений, что часто происходило во время ее и ее предшественника Марио Драги президентства.
Этот шаг был предпринят в тот момент, когда политики собирались выбрать Клаудию Бух в качестве главного банковского надзирателя ЕЦБ. Поводом для такого шага послужила утечка информации, произошедшая в 2018 году в отношении действующего председателя Андреа Энриа, когда о его назначении стало известно в СМИ до официального заявления.