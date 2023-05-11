У вас Android, но вы хотите аналог трекера Apple AirTag? Взгляните на эти варианты

У вас Android, но вы хотите аналог трекера Apple AirTag? Взгляните на эти вариантыНедавняя разработка позволила улучшить поиск потерянных вещей
На недавнем мероприятии Google I/O компания Google представила интересную разработку, сообщив, что в скором времени на базе Android будет создана сеть, способная определять местонахождение трекеров и устройств (аналог Apple AirTag). И уже есть трекеры, которые поддерживают эту технологию.
Фото: Ferra.ru
На основе существующего приложения «Find My Device», которое помогает пользователям найти потерянные смартфоны и смарт-часы, эта улучшенная версия будет сотрудничать с метками трекеров и некоторыми наушниками, чтобы предложить больше, чем просто последнее известное местоположение.
Используя близлежащие телефоны Android, сеть будет предоставлять обновления местоположения практически в реальном времени, чтобы помочь отследить устройства по всему миру.
Google подтвердил, что новая сеть будет первоначально поддерживать существующие Pixel Buds, а обновления ПО расширят совместимость с наушниками Sony и JBL.
Хотя у Google нет собственного трекера, как AirTag от Apple, пользователи Android могут полагаться на популярные бренды, такие как Chipolo, Tile и Pebblebee. Они уже представили трекеры, доступные для предварительного заказа
Chipolo One Point и Chipolo Card Point, цена которых составляет 28 и 35 долларов соответственно, работают без проблем с сетью Google. Pebblebee же предлагает Tag, Card и Clip по цене $29,99 с перезаряжаемыми батареями.