У вас была травма головы? Риск рака повышен

У вас была травма головы? Риск рака повышенУчёные объяснили механизм
Исследователи из Онкологического института поняли механизм того, как травма может способствовать развитию относительно редкой, но часто агрессивной формы опухоли головного мозга, называемой глиомой.
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«Наше исследование показывает, что травма головного мозга может способствовать повышенному риску развития рака мозга в более позднем возрасте», — пояснили учёные. Во время эксперимента молодым взрослым мышам с черепно-мозговой травмой вводили вещество, которое постоянно окрашивало клетки мозга астроциты в красный цвет и отключало функцию гена под названием p53. Контрольную группу лечили таким же образом, но ген р53 оставляли нетронутым.
Оказалось, что после травмы астроциты меняли форму. Учёные предположили, что мутации в определённых генах связаны с воспалением головного мозга, которое вызывается острой травмой. Это повышает риск рака.
Затем учёные начали искать доказательства, подтверждающие их гипотезу у людей. Они ознакомились с электронными медицинскими картами более 20 000 человек, у которых были диагностированы травмы головы, сравнив частоту рака мозга с контрольной группой. Оказалось, что у пациентов, перенёсших травму головы, вероятность развития рака мозга в более позднем возрасте была почти в четыре раза выше, чем у тех, у кого не было травм.