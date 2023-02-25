У вас была травма головы? Риск рака повышен

«Наше исследование показывает, что травма головного мозга может способствовать повышенному риску развития рака мозга в более позднем возрасте», — пояснили учёные. Во время эксперимента молодым взрослым мышам с черепно-мозговой травмой вводили вещество, которое постоянно окрашивало клетки мозга астроциты в красный цвет и отключало функцию гена под названием p53. Контрольную группу лечили таким же образом, но ген р53 оставляли нетронутым.

Оказалось, что после травмы астроциты меняли форму. Учёные предположили, что мутации в определённых генах связаны с воспалением головного мозга, которое вызывается острой травмой. Это повышает риск рака.

Затем учёные начали искать доказательства, подтверждающие их гипотезу у людей. Они ознакомились с электронными медицинскими картами более 20 000 человек, у которых были диагностированы травмы головы, сравнив частоту рака мозга с контрольной группой. Оказалось, что у пациентов, перенёсших травму головы, вероятность развития рака мозга в более позднем возрасте была почти в четыре раза выше, чем у тех, у кого не было травм.