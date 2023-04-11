У вас есть друзья, но вы всё равно чувствуете себя одиноким? Учёные объяснили причину

«Мы обнаружили, что одинокие люди исключительно непохожи на своих сверстников в том, как они воспринимают окружающий мир… даже если принять во внимание количество друзей, которые у них есть», — отметили авторы новой научной работы.

Они провели 90-минутное сканирование мозга 63 студентам-первокурсникам. Во время сканирования участники просмотрели 14 увлекательных видеоклипов. После этого они сообщили, насколько социально привязанными они чувствовали себя по отношению к другим. Учёные также использовали результаты опроса, проведённого ранее.

Люди разделились на две группы. Группа «одиноких» состояла из людей с высокими баллами по шкале одиночества. Вторая группа напротив набрала мало баллов по этому критерию. Глядя на результаты сканирования мозга, авторы исследования заметили различия в активности мозга между двумя группами. Различия были сосредоточены в основном в двух областях. Команда предполагает, что одинокие люди реагируют на ситуации более уникальным образом, чем другие. Другая идея заключается в том, что само одиночество может со временем изменить образ мышления человека.