У вас лишь один шанс ее увидеть вживую: комета Галлея почти достигла «конечной остановки»

Тогда она будет находиться на расстоянии 35,14 астрономических единиц (это 5,3 миллиарда километров). Эта комета, открытая сэром Эдмондом Галлеем в 1696 году, - не просто небесный странник, она вошла в историю.

Но это еще не все - будьте готовы к ее возвращению в 2061 году, которое обещает ослепительное зрелище для будущих астрономов и обычных людей. Комета Галлея - это не просто небесное тело, это космическая знаменитость, о которой рассказывали древние китайские наблюдения и даже Марк Твен.