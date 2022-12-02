У вас много хронических болезней? Вот что могло стать причиной

Воздух в городах грязный во многом из-за автомобилей. Учёные выяснили, что высокие уровни содержания твердых частиц (PM 2,5 ) и двуокиси азота (NO 2 ) в воздухе связаны с повышенным риском иметь по крайней мере два хронических заболевания. Самая сильная связь наблюдалась для неврологических, респираторных, сердечно-сосудистых и общих психических заболеваний, таких как депрессия и тревога.

Так, у участников, подвергшихся воздействию более высоких концентраций (более 10 мкг/м 3) мелкодисперсных твёрдых частиц, риск развития двух или более сопутствующих заболеваний был на 21% выше. А у участников, подвергшихся воздействию NO 2 в концентрации выше 30 мкг/м 3, риск развития двух или более сопутствующих состояний был на 20% выше.