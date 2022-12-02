У вас синдром раздражённого кишечника? Возможно, вы просто не можете справляться с гравитацией

Свою статью исследователь опубликовал в научном журнале The American Journal of Gastroenterology. Автор утверждает, что СРК вызывается неспособностью организма справляться с гравитацией. Если по какой-либо причине тело не работает как надо, диафрагма может слишком давить на кишечник, что может вызвать проблемы с его функциональностью и чрезмерный рост бактерий.

«Наша нервная система также развивалась в мире с гравитацией, и это может объяснить, почему многие люди чувствуют "бабочки" в животе, когда беспокоятся», — говорит исследователь. Любопытно, что эти «внутренние ощущения» также возникают при падении, например, на американских горках или в самолёте. «Нервы в кишечнике подобны древнему детектору перегрузки, который предупреждает нас, когда мы испытываем — или вот-вот испытаем — опасное падение. Это всего лишь гипотеза, но люди с СРК могут быть склонны к чрезмерному прогнозированию угроз перегрузки, которые никогда не случаются», — предполагает автор.

Он говорит, что без прямого исследования гравитационная гипотеза — это всего лишь «мысленный эксперимент». Но он надеется, что в будущем это появятся новые способы исследования и лечения СРК.