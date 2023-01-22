У вас тревожность и депрессия? В таком случае вам поможет виртуальная реальность

У вас тревожность и депрессия? В таком случае вам поможет виртуальная реальностьНо не увлекайтесь
VR-технологии уменьшили тревожность и депрессию. Ученые выяснили, что виртуальная реальность может значительно снизить уровень тревоги и депрессии, а также улучшить “сенсорную обработку” у людей с ограниченными возможностями.
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На 31 взрослом человеке с различными нарушениями нейроразвития ученые использовали новую технологию Evenness VR. Эта система включала в себя интерактивные визуальные, слуховые и тактильные эффекты. Испытуемые были в своеобразных VR-шлемах, затем их “переносили” в симулированную сенсорную комнату, где они могли свободно взаимодействовать со своими повседневными личными предметами, в то время как технология включала для них музыку, показывала им трехмерные изображения и не только.
Результаты показали, что этот эксперимент значительно снизил тревожность и депрессию, а также улучшил сенсорную обработку и немного улучшил самочувствие и адаптивное поведение.
Авторы планируют провести дополнительные исследования с большей продолжительностью и более строгой экспериментальной методологией.
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