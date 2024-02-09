У вашего города тоже есть тип личности: исследование

Исследователи из Атлантического университета Флориды (Florida Atlantic University) изучили связь между личностными качествами, приспособленностью к жизни в сообществе и жизненными результатами. Они проанализировали данные крупного личностного опросника, распределив людей по категориям в зависимости от их «крайних» черт (открытость, добросовестность и т. д.) и сравнив их с распределением черт в их сообществах.

Вот что они обнаружили:

Сообщества имеют различные «профили» личности: например, на Манхэттене проживает в два раза больше открытых людей, чем в Детройте, в то время как детройтцы склоняются к добросовестности.

Люди, чьи характеры соответствовали доминирующим чертам их общины, отмечали более высокое благосостояние, более здоровые привычки и даже более высокий уровень образования по сравнению с их родителями.

Данное исследование позволяет предположить, что личности и сообщества формируют друг друга. Поиск сообщества, в котором процветает ваш тип, может привести к более счастливой и здоровой жизни. Однако исследователи предостерегают от упрощенных интерпретаций. Отдельные округа могут быть разными, и исследование не означает, что сообщества однородны.