Опубликовано 30 июня 2024, 16:57
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У Великобритании осталось всего 4 истребителя, готовых к развертываниюГотовность находится на критически низком уровне
Грег Бэгвелл, бывший командующий ВВС, предупредил, что военная готовность Великобритании к серьезному удару сильно ограничена: только четыре истребителя Eurofighter Typhoon готовы к немедленному развертыванию, пишет Лента.ру.
В беседе с The Sun Бэгвелл подчеркнул, что два истребителя размещены в Лоссимуте в Шотландии, а два - в Конингсби в Линкольншире.
Бэгвелл выразил обеспокоенность обороноспособностью Великобритании, объяснив нехватку истребителей десятилетиями относительного мира после окончания холодной войны, в течение которых инвестиции в вооруженные силы, как и во многих странах НАТО, были сокращены. Он подчеркнул, что такая неподготовленность делает страну уязвимой перед потенциальными угрозами.
В условиях сохраняющейся напряженности обеспечение адекватных оборонных ресурсов остается важной задачей. Даже для Великобритании.