В беседе с The Sun Бэгвелл подчеркнул, что два истребителя размещены в Лоссимуте в Шотландии, а два - в Конингсби в Линкольншире.

Бэгвелл выразил обеспокоенность обороноспособностью Великобритании, объяснив нехватку истребителей десятилетиями относительного мира после окончания холодной войны, в течение которых инвестиции в вооруженные силы, как и во многих странах НАТО, были сокращены. Он подчеркнул, что такая неподготовленность делает страну уязвимой перед потенциальными угрозами.

В условиях сохраняющейся напряженности обеспечение адекватных оборонных ресурсов остается важной задачей. Даже для Великобритании.