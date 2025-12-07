У Википедии вышли свои «итоги года», но с оговорками

Приложение показывает количество минут, проведённых за чтением, и темы, которые вас интересовали больше всего.

Кроме персональных данных, итоги года демонстрируют общую активность на сайте. Он включает графики и списки. В топе самых читаемых статей на английском — Дональд Трамп, Папы Римские и т. д. Редакторы внесли более 66 миллионов изменений за год. Полный список самых популярных статей можно просмотреть отдельно по ссылке в источнике.

В мобильном приложении всплывающее окно с обзором года появляется при запуске. При его отсутствии его можно найти в меню «Ещё» на Android или в профиле на iOS.