У Википедии вышли свои «итоги года», но с оговорками

Опубликовано 07 декабря 2025, 22:301 мин.
У Википедии вышли свои «итоги года», но с оговоркамиНадо читать из-под аккаунта
Wikipedia присоединилась к тренду с «итогами года» у сервисов, представив собственную версию для мобильного приложения. Чтобы увидеть свои результаты, нужно использовать приложение и быть зарегистрированным пользователем. Ну и пока итоги готовы только для английского языка.
© Wikimedia
Приложение показывает количество минут, проведённых за чтением, и темы, которые вас интересовали больше всего.
Кроме персональных данных, итоги года демонстрируют общую активность на сайте. Он включает графики и списки. В топе самых читаемых статей на английском — Дональд Трамп, Папы Римские и т. д. Редакторы внесли более 66 миллионов изменений за год. Полный список самых популярных статей можно просмотреть отдельно по ссылке в источнике.
В мобильном приложении всплывающее окно с обзором года появляется при запуске. При его отсутствии его можно найти в меню «Ещё» на Android или в профиле на iOS.