У виртуального ассистента Alexa все плохо: Amazon надеется на внедрение искусственного интеллекта

Компания изучает способы сделать Alexa более проактивной и разговорной, используя собственную большую языковую модель под названием Alexa Teacher Model. Цель состоит в том, чтобы позволить Alexa создавать уникальные и интерактивные возможности, например, генерировать сказки на ночь для детей на основе подсказок и использовать камеры для идентификации игрушек и включения их в сказку.

Хотя эти возможные варианты использования могут предоставить Amazon подробную информацию о привычках клиентов, они также могут вызвать опасения по поводу сбора конфиденциальных данных.

Генеральный директор Amazon Энди Джасси считает, что генеративный ИИ в последнее время продвинулся до уровня беспрецедентных возможностей. Однако успех этих усилий не гарантирует достаточного дохода или поддержания голосового помощника на плаву.