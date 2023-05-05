У виртуального ассистента Alexa все плохо: Amazon надеется на внедрение искусственного интеллекта

У виртуального ассистента Alexa все плохо: Amazon надеется на внедрение искусственного интеллектаНо перед этим нужно доказать прибыльность такой затеи
Компания Amazon намерена обновить своего голосового помощника Alexa с помощью генеративного искусственного интеллекта. По данным Insider, в 2022 году Alexa принесла Amazon убытки в размере 10 млрд долларов.
Компания изучает способы сделать Alexa более проактивной и разговорной, используя собственную большую языковую модель под названием Alexa Teacher Model. Цель состоит в том, чтобы позволить Alexa создавать уникальные и интерактивные возможности, например, генерировать сказки на ночь для детей на основе подсказок и использовать камеры для идентификации игрушек и включения их в сказку.
Хотя эти возможные варианты использования могут предоставить Amazon подробную информацию о привычках клиентов, они также могут вызвать опасения по поводу сбора конфиденциальных данных.
Генеральный директор Amazon Энди Джасси считает, что генеративный ИИ в последнее время продвинулся до уровня беспрецедентных возможностей. Однако успех этих усилий не гарантирует достаточного дохода или поддержания голосового помощника на плаву.