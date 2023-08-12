У владельцев AliExpress не вышло обучить ИИ в срок

Председатель совета директоров и генеральный директор компании Дэниел Чжан сообщил, что компания столкнулась с трудностями в удовлетворении запросов на обучение моделей и сопутствующие облачные услуги из-за нехватки поставок, в том числе таких критически важных компонентов, как ИИ-чипы.

Дефицит мощных полупроводников стал препятствием для китайских усилий по развитию искусственного интеллекта, особенно в связи с тем, что США ограничивают доступ китайских компаний к современным микросхемам.

Это ограничение подчеркивает более широкую борьбу китайских технологических компаний, таких как Alibaba, за то, чтобы не отстать от своих американских коллег в области ИИ.