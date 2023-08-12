Наука и технологии
11:30, 12 августа 2023
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У владельцев AliExpress не вышло обучить ИИ в срок

Тут еще и новые ограничения со стороны США подоспели

Alibaba Group Holding Ltd. испытывает глобальные трудности с поставками, которые мешают ей удовлетворить растущий спрос на услуги по обучению искусственному интеллекту со стороны клиентов, передает Bloomberg.

У владельцев AliExpress не вышло обучить ИИ в срок

© Ferra.ru / Kandinsky 2.2

Председатель совета директоров и генеральный директор компании Дэниел Чжан сообщил, что компания столкнулась с трудностями в удовлетворении запросов на обучение моделей и сопутствующие облачные услуги из-за нехватки поставок, в том числе таких критически важных компонентов, как ИИ-чипы.

Дефицит мощных полупроводников стал препятствием для китайских усилий по развитию искусственного интеллекта, особенно в связи с тем, что США ограничивают доступ китайских компаний к современным микросхемам.

Это ограничение подчеркивает более широкую борьбу китайских технологических компаний, таких как Alibaba, за то, чтобы не отстать от своих американских коллег в области ИИ.

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