У врачей из-за пандемии начались психические расстройства

Врачам пришлось тяжело в пандемию. Они работали сверхурочно, видели много горя и были более подвержены риску заразиться. Учёные опросили 128 врачей и сотрудников стоматологий из Екатеринбурга. Они заполнили несколько анкет, в которых оценили, как часто в течение последних нескольких недель они испытывали те или иные тревожные состояния, страдали от бессонницы, плохих воспоминаний, испытывали подавленность, беспокойство и т.д.

Оказалось, что почти 22% сотрудников стоматологических клиник испытывают умеренные или ярко выраженные симптомы дистресса. 20% опрошенных пожаловались на симптомы депрессии, 24% — на тревогу и стресс. Кроме того, 29,7% опрошенных испытывают симптомы посттравматического стрессового расстройства разной степени тяжести.