У выкатившегося за взлётно-посадочную полосу истребителя оторвало «нос»

Что там случилось — непонятно

Сегодня стало известно, что истребитель МиГ-31 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы во время взлёта. Сначала говорилось, что самолёт не повредился. Теперь же СМИ пишут, что у него оторвало переднюю часть.