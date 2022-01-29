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У выкатившегося за взлётно-посадочную полосу истребителя оторвало «нос»Что там случилось — непонятно
Сегодня стало известно, что истребитель МиГ-31 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы во время взлёта. Сначала говорилось, что самолёт не повредился. Теперь же СМИ пишут, что у него оторвало переднюю часть.
Информацию об инциденте подтвердило министерство обороны РФ. Заявлялось, что истребитель сможет вернуться в строй после устранения технических неисправностей.
Теперь же в сети публикуются фотографии, которые демонстрируют повреждения у самолёта. Одно такое приводит «Военное обозрение». На снимке видно, что у истребителя-перехватчика оторвана передняя часть — кабина.
Отмечается, что неясно, получится ли вообще восстановить самолёт после таких повреждений. Сейчас на месте происшествия работает комиссия Воздушно-космических сил (ВКС) России. Они выясняют причину случившегося с МиГ-31.
Источник: Военное обозрение