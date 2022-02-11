У Японии не хватило денег на запланированную модернизацию истребителей

Министерство обороны Японии намерено модернизировать 68 истребителей Boeing-Mitsubishi F-15J Eagle в рамках программы Japan Super Interceptor (JSI). Модернизация предполагает внедрение управляемых ракет большой дальности, радаров, которые могут захватывать несколько целей одновременно, увеличение полезной нагрузки и расширение возможностей радиоэлектронной борьбы.

В Минобороны Японии подсчитали, что вероятная стоимость жизненного цикла 68 самолётов ВВС в течение 30 лет (включая модернизацию) составит $5,6 млрд.

При этом, как упоминалось выше, Япония будет модернизировать значительно меньшее количество самолётов, чем предполагалось ранее. Так, в 2020 году страна планировала провести модернизацию 98 японских истребителей F-15J/DJ Eagle.