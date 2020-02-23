У YouTube и TikTok появится конкурент

Сервис будет называться Quibi. Доступ к нему можно будет получить только через мобильные устройства. Пока Quibi размещён в App Store и Google Play для предварительного заказа. Официальный запуск сервиса должен состояться 6 апреля.

Quibi будет показывать преимущественно авторские шоу и короткометражки длительность до десяти минут. Авторы проекта заявляют, что контент будет иметь голливудское качество. Сервис, конечно, подразумевает платную модель доступа. Стоимость подписки будет начинаться от $4,99 в месяц.

Интересно то, что Quibi позиционируется именно как конкурент Instagram, YouTube и TikTok, а не Netflix, например. Всё потому, что он предназначен только мобильных устройств.