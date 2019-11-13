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У юного россиянина украли 2,5 млн рублей под предлогом раскрутки Telegram-канала
Он брал деньги у родителей
Московская полиция начала проверку информации о краже 2,5 млн рублей у несовершеннолетнего. Он переводил деньги мошеннику, который обещал мальчику запустить и развивать Telegram-канал.
В полицию с заявлением обратилась мать пострадавшего. Она попросила привлечь к уголовной ответственности мужчину, которые три месяца вводил в заблуждение её несовершеннолетнего сына. Мальчик потратил все сбережения родителей в размере 2 515 000 рублей.
С мошенником пострадавший познакомился в августе 2019 году в соцсети. Тот предложил мальчику создать свой канал в Telegram для заработка денег. Однако сначала нужно было заняться продвижением блога, на что и потребовались деньги. Несовершеннолетний начал периодически выплачивать злоумышленнику средства, которые брал из сейфа родителей.