У юного россиянина украли 2,5 млн рублей под предлогом раскрутки Telegram-канала

В полицию с заявлением обратилась мать пострадавшего. Она попросила привлечь к уголовной ответственности мужчину, которые три месяца вводил в заблуждение её несовершеннолетнего сына. Мальчик потратил все сбережения родителей в размере 2 515 000 рублей.

С мошенником пострадавший познакомился в августе 2019 году в соцсети. Тот предложил мальчику создать свой канал в Telegram для заработка денег. Однако сначала нужно было заняться продвижением блога, на что и потребовались деньги. Несовершеннолетний начал периодически выплачивать злоумышленнику средства, которые брал из сейфа родителей.