У Земли нашли проблему «скрытого» фосфора: что предложили эксперты

В документе, опубликованном в журнале Global Change Biology, Маргенот и международная группа специалистов излагают рекомендации по улучшению измерения и управления фосфором в «наземном водном континууме» — взаимодействии между почвой и водными системами. Фосфор, уже накопленный в почвах и водных путях, может рассеяться в течение столетия. Что не лучшим образом скажется на экологии

Команда подчеркивает важность проверки измерений фосфора, сотрудничества с частными почвенными лабораториями и выявления «горячих точек» для определения приоритетов в работе по улучшению качества воды.