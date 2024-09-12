Наука и технологии
Опубликовано 12 сентября 2024, 17:15
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У Земли нашли проблему «скрытого» фосфора: что предложили эксперты

Сельское хозяйство будет страдать
Биогеохимики под руководством Эндрю Маргенота из Университета Иллинойса Урбана-Шампейн изучили проблему «скрытого» фосфора — ключевого питательного вещества в сельском хозяйстве, которое накопилось за последнее столетие. Поскольку в результате деятельности человека уровень фосфора в биосфере увеличился в четыре раза, понимание его воздействия на окружающую среду стало важным.
У Земли нашли проблему «скрытого» фосфора: что предложили эксперты
© Ferra

В документе, опубликованном в журнале Global Change Biology, Маргенот и международная группа специалистов излагают рекомендации по улучшению измерения и управления фосфором в «наземном водном континууме» — взаимодействии между почвой и водными системами. Фосфор, уже накопленный в почвах и водных путях, может рассеяться в течение столетия. Что не лучшим образом скажется на экологии

Команда подчеркивает важность проверки измерений фосфора, сотрудничества с частными почвенными лабораториями и выявления «горячих точек» для определения приоритетов в работе по улучшению качества воды.