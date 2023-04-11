У Земли обнаружили новый временный спутник

Астероид получил название 2023 FW13 и был найден 28 марта 2023 года телескопом сети Pan-STARRS. Астрономы выяснили, что этот объект находится в резонансе с Землей, то есть его период обращения вокруг Солнца равен периоду обращения Земли. Такие объекты называются квазиспутниками.

По расчетам учёных, 2023 FW13 стал квазиспутником Земли в 100 году до н. э. и будет им оставаться до 3700 года н. э. После этого астероид уйдёт на другую орбиту и потеряет связь с нашей планетой.