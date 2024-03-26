У Земли оказалось больше одного спутника

Если у вас есть один объект, скажем, планета, вращающаяся вокруг другого объекта — звезды, — тогда все относительно просто. Орбита может быть круговой или более эллиптической (вытянутой) или иметь множество других математических форм. Время, которое требуется на один оборот звезды, остаётся относительно постоянным.

Теперь представим, что на орбите звезды находится второй объект. Допустим, это астероид. Он также может двигаться по круговой или более эллиптической траектории. Со стороны будет казаться, что оба этих объекта следуют по своим путям с разной скоростью и с разным периодом времени.

И здесь возникает странность. Предположим, что орбита астероида по размеру очень похожа на орбиту планеты, но немного более эллиптическая. И планета, и астероид вращаются вокруг звезды, совершая каждый оборот по одному витку за одинаковое время. Но иногда астероид будет вращаться немного быстрее планеты, а иногда медленнее.