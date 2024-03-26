У Земли оказалось больше одного спутника

У Земли оказалось больше одного спутникаНо есть один нюанс
Если у вас есть один объект, скажем, планета, вращающаяся вокруг другого объекта — звезды, — тогда все относительно просто. Орбита может быть круговой или более эллиптической (вытянутой) или иметь множество других математических форм. Время, которое требуется на один оборот звезды, остаётся относительно постоянным.
Теперь представим, что на орбите звезды находится второй объект. Допустим, это астероид. Он также может двигаться по круговой или более эллиптической траектории. Со стороны будет казаться, что оба этих объекта следуют по своим путям с разной скоростью и с разным периодом времени.
И здесь возникает странность. Предположим, что орбита астероида по размеру очень похожа на орбиту планеты, но немного более эллиптическая. И планета, и астероид вращаются вокруг звезды, совершая каждый оборот по одному витку за одинаковое время. Но иногда астероид будет вращаться немного быстрее планеты, а иногда медленнее.
Если посмотреть на астероид с точки зрения планеты, то покажется, что он движется вокруг неё. И это очень похоже на движение Луны. Однако это иллюзия, поскольку на самом деле астероид не вращается вокруг планеты. Вместо этого он движется вокруг Солнца.
Аналогия этому движению — сценарий, при котором вы едете по центральной полосе трехполосной дороги. Представьте, что сначала машина будет двигаться впереди вас слева, обгонит вас и перестроится на правую полосу. Затем она замедлится, отстанет от вас, ускорится и снова обгонит вас слева.
Объекты с подобными орбитами известны как квазиспутники, или квазилуны. Но это на самом деле не спутники, потому что вращаются они вокруг звезды, а не планеты. Также эти объекты обычно находятся слишком далеко в плане гравитации от планеты, чтобы быть с ней гравитационно связанными.
У Земли есть несколько таких квазилун. Например, 469 219 Камоалева — астероид шириной около 50 метров, обращающийся по орбите с периодом обращения 1,002 земных года — всего примерно на 17 часов дольше, чем период Земли.
Эта ситуация ещё раз доказывает, что наши представления о вещах гораздо более податливы, чем кажется. По этой причине в науке лучше избегать каких-то жёстких определений и позволять себе проявлять гибкость в мышлении.