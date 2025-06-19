Опубликовано 19 июня 2025, 17:061 мин.
У «Золотого Купола» США появился официальный руководитель — генерал ВВСТрамп официально назначил генерала ВВС Гетлейна руководителем проекта «Золотой Купол»
Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру генерала Космических сил Майкла Гетлейна на должность руководителя программы «Золотой Купол». Она считается одной из приоритетных задач администрации в области национальной безопасности.
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«Золотой Купол» — это будущая система противоракетной обороны США, похожая на израильский «Железный купол», но с усиленным использованием космических технологий: спутников, датчиков и перехватчиков для обнаружения и уничтожения ракетных угроз. Бюджет проекта оценивается в $ 175 миллиардов.
Гетлейн сравнил «Золотой Купол» с масштабом Манхэттенского проекта времен Второй мировой войны. Он должен наладить сотрудничество между правительственными агентствами, военными и частными компаниями, при этом учитывая ограниченный бюджет и быстро меняющиеся угрозы.
Однако в Конгрессе проект вызывает сомнения из-за нехватки подробной информации и опасений, что система может спровоцировать новую гонку вооружений и усилить милитаризацию космоса.