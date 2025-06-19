«Золотой Купол» — это будущая система противоракетной обороны США, похожая на израильский «Железный купол», но с усиленным использованием космических технологий: спутников, датчиков и перехватчиков для обнаружения и уничтожения ракетных угроз. Бюджет проекта оценивается в $ 175 миллиардов.

Гетлейн сравнил «Золотой Купол» с масштабом Манхэттенского проекта времен Второй мировой войны. Он должен наладить сотрудничество между правительственными агентствами, военными и частными компаниями, при этом учитывая ограниченный бюджет и быстро меняющиеся угрозы.

Однако в Конгрессе проект вызывает сомнения из-за нехватки подробной информации и опасений, что система может спровоцировать новую гонку вооружений и усилить милитаризацию космоса.