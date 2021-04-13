Наука и технологии
Сегодня в 11:42
Uber хочет взяться за доставку наркотиков
Но пока что этому мешают законы
Компания Uber ищет новые возможности для роста. Одной из них может стать доставка марихуаны в США. И хоть на федеральном уровне это пока что незаконно, компания уже наготове на случай, если подобное всё же легализуют.
Глава Uber Дара Хосровшахи заявил, что как только федеральный закон позволит доставлять марихуану, стартап тут же присмотрится к этой возможности. Как пишет The Verge, речь об этом зашла в рамках разговора о февральской покупке сервисом такси компании Drizly, занимающейся доставкой алкоголя.
Представители Uber отдельно добавили, что стартап намерен продолжить развивать направление, связанное с доставкой различных товаров. В том числе алкоголя, продуктов и т.д.
Напомним, что в России Uber Eats не работает как отдельная структура. Она является частью Яндекс.Еды.