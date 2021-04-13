Uber хочет взяться за доставку наркотиков

Глава Uber Дара Хосровшахи заявил, что как только федеральный закон позволит доставлять марихуану, стартап тут же присмотрится к этой возможности. Как пишет The Verge, речь об этом зашла в рамках разговора о февральской покупке сервисом такси компании Drizly, занимающейся доставкой алкоголя.

Представители Uber отдельно добавили, что стартап намерен продолжить развивать направление, связанное с доставкой различных товаров. В том числе алкоголя, продуктов и т.д.

Напомним, что в России Uber Eats не работает как отдельная структура. Она является частью Яндекс.Еды.