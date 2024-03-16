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Наука и технологии
Опубликовано 16 марта 2024, 20:15
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Uber не захотел платить МРОТ таксистам Миннеаполиса и покинул город

Как и Lyft
Жители Миннеаполиса скоро останутся без доступа к Lyft и Uber. Компании объявили о прекращении своей деятельности в городе 1 мая, сославшись на то, что недавно принятый закон о минимальной заработной плате для водителей «не подходит для их бизнес-модели».

Городской совет Миннеаполиса проголосовал за преодоление вето мэра и установление в городе минимальной заработной платы в размере 15,57 доллара в час для водителей такси. Компании Lyft и Uber выразили недовольство этим постановлением, заявив, что оно «глубоко ошибочно» (Lyft) и игнорирует рекомендации, основанные на данных (Uber).

Lyft выступает за свой «минимальный стандарт заработка», который сбалансирует оплату труда водителя и доступность для пассажиров. Uber подчеркивает потенциальную потерю 10 000 рабочих мест и сокращение транспортных возможностей для жителей.

Сторонники постановления утверждают, что приоритетом является благосостояние работников, в то время как противники подчеркивают потенциальные негативные последствия как для водителей, так и для пассажиров.

Источник:CNN
Автор:Максим Многословный
Теги:
#сша
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#Uber