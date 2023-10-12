Uber обвинили в бездействии против сексуального насилия

Потерпевшие утверждают, что Uber не принимает адекватных мер для предотвращения сексуальных нападений, ссылаясь на недостаточную проверку биографических данных и неспособность удалить с платформы водителей, обвиненных в сексуальных нападениях. Компания Slater Slater Schulman LLP, представляющая интересы 550 женщин в отдельном объединенном иске, утверждает, что Uber знала о сексуальных нападениях со стороны водителей еще в 2014 году.

В отчете о безопасности Uber за 2020 год было указано 998 сообщений о сексуальных нападениях, в том числе 141 сообщение об изнасиловании. Новый объединенный иск призван ускорить судебный процесс и подчеркнуть масштабность претензий пострадавших.