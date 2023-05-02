Uber снизил рейтинг водителя за недоставленную посылку с наркотиками

22 апреля она забрала посылку из ресторана, которую ей очень быстро передал мужчина. Пакет был перетянут чёрной пластиковой стяжкой, что вызвало у девушки подозрение.

Джесс решила связаться с получателем и спросить о содержимом посылки. В ответ ей сообщили, что в пакете находится зубная паста.

Однако, сомневаясь в достоверности этой информации, она направилась в полицейский участок. В это время отправитель звонил ей и криком пытался заставить доставить посылку адресату.

После осмотра пакета полиция обнаружила, что тюбик зубной пасты на самом деле содержал два грамма метамфетамина. В связи с этим инцидентом Джесс обратилась в службу поддержки Uber.

Однако, сотрудники компании не проявили должного уровня понимания. Более того — они отчитали водителя за неудачную доставку.

В течение нескольких недель Uber не удалял отправителя посылки из приложения, отзыв с одной звездой и не компенсировал потерянную плату за доставку Джесси. Позже компания извинилась перед девушкой за задержку, пообещав удалить негативный отзыв и вернуть ей полную стоимость проезда.