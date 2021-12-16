Uber впервые доставила еду в космос

Но Uber, по всей видимости, в будущем планирует исправить эту ситуацию. И уже сегодня компания решила «сыграть» на поле орбитальной доставки еды.

Uber Eats объявила о первой доставке еды в космос. Правда, для этого компания использовала не обычного курьера или водителя, а японского предпринимателя Юсаку Маэдзавы. Именно он, накануне, отправился на орбиту со своим помощником при помощи российского космического корабля «Союз».

Маэдзава доставил экипажу МКС пакет Uber Eats и набор готовых к употреблению консервированных японских продуктов. По словам представителей компании, у них отлично получилось разнообразить стандартную космическую еду.