Uber впервые доставила еду в космос

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Uber впервые доставила еду в космосПока что с определёнными допущениями
Миссия на МКС связана со множеством опасностей и, особенно, лишений — например, вы не можете просто открыть приложение Яндекс.Еда или Delivery Club и заказать любимую пиццу, доставленную на орбиту.
Но Uber, по всей видимости, в будущем планирует исправить эту ситуацию. И уже сегодня компания решила «сыграть» на поле орбитальной доставки еды.
Uber Eats объявила о первой доставке еды в космос. Правда, для этого компания использовала не обычного курьера или водителя, а японского предпринимателя Юсаку Маэдзавы. Именно он, накануне, отправился на орбиту со своим помощником при помощи российского космического корабля «Союз».
Маэдзава доставил экипажу МКС пакет Uber Eats и набор готовых к употреблению консервированных японских продуктов. По словам представителей компании, у них отлично получилось разнообразить стандартную космическую еду.
Источник: CNET