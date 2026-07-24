Uber заменил каждого десятого сотрудника службы поддержки на ИИ

В служебной записке, направленной сотрудникам накануне, вице-президент Uber Мегха Йетадка объяснила, что ИИ открывает «огромные возможности» для ускорения работы, повышения качества и быстрого масштабирования решений для людей. Однако, по её словам, чтобы «эффективно использовать эти новые инструменты», компания должна «упростить свои внутренние процессы и избавиться от разрозненных процедур».

Помимо увольнений, Uber также требует от сотрудников-«удаленщиков» переехать в города, где есть офисы компании, и появляться там не менее трёх дней в неделю. В Uber подчёркивают, что эти изменения направлены на «упрощение работы, укрепление живого общения в коллективе и более полное использование возможностей ИИ».