Наука и технологии
Опубликовано 24 июля 2026, 20:15
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Uber заменил каждого десятого сотрудника службы поддержки на ИИ

ИИ доберется до каждого
Uber объявила о сокращении примерно каждой десятой должности в отделе работы с клиентами. Причина в активном внедрении искусственного интеллекта (кто бы мог подумать).
Uber заменил каждого десятого сотрудника службы поддержки на ИИ

© Uber

В служебной записке, направленной сотрудникам накануне, вице-президент Uber Мегха Йетадка объяснила, что ИИ открывает «огромные возможности» для ускорения работы, повышения качества и быстрого масштабирования решений для людей. Однако, по её словам, чтобы «эффективно использовать эти новые инструменты», компания должна «упростить свои внутренние процессы и избавиться от разрозненных процедур».

Помимо увольнений, Uber также требует от сотрудников-«удаленщиков» переехать в города, где есть офисы компании, и появляться там не менее трёх дней в неделю. В Uber подчёркивают, что эти изменения направлены на «упрощение работы, укрепление живого общения в коллективе и более полное использование возможностей ИИ».

Источник:businessinsider
Автор:Максим Многословный
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