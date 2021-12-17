Uber запустит тестовую доставку еды беспилотными авто уже в 2022 году

Наука и технологии
Сегодня в 20:52
1 мин.
Uber запустит тестовую доставку еды беспилотными авто уже в 2022 годуВот так внезапно подкралось будущее
За последние пару дней Uber уже во второй раз удивила. Сначала американская компания заявила об успешной доставки еды на орбиту, а теперь рассказала о планах запустить доставку еды при помощи самоуправляемых автомобилей.
Пока что инициатива носит тестовый характер. Для этого Uber объединилась с Motional — беспилотным подразделением Hyundai. Запуск проекта намечен на 2022 год. Сообщается, что доступ к доставке будет в приложении Uber Eats, правда, пока что лишь для жителей Санта-Моники в США.
На данный момент нет точной информации, сколько именно автомобилей будут участвовать в тестировании. Также компании не раскрыли сведений о сроках полноценного запуска свежей программы.
Единственное, уже сейчас отмечается, что во время доставка в автомобилях будет находиться оператор. Сделано это с целью обеспечения максимального уровня безопасности.
Источник: RETAILER.ru