Uber запустит тестовую доставку еды беспилотными авто уже в 2022 году

Пока что инициатива носит тестовый характер. Для этого Uber объединилась с Motional — беспилотным подразделением Hyundai. Запуск проекта намечен на 2022 год. Сообщается, что доступ к доставке будет в приложении Uber Eats, правда, пока что лишь для жителей Санта-Моники в США.

На данный момент нет точной информации, сколько именно автомобилей будут участвовать в тестировании. Также компании не раскрыли сведений о сроках полноценного запуска свежей программы.

Единственное, уже сейчас отмечается, что во время доставка в автомобилях будет находиться оператор. Сделано это с целью обеспечения максимального уровня безопасности.