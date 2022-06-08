Uber зароет топор войны ради беспилотных грузоперевозок

Сегодня в 16:41
1 мин.
Uber зароет топор войны ради беспилотных грузоперевозокСлияние, которое мы заслужили
Компании Uber и Waymo оставили прошлое и теперь намерены работать на перспективу. Вместе они планируют объединить технологию самостоятельного вождения Waymo с сетью грузоперевозок Uber Freight, чтобы помочь автоматизировать междугородние грузоперевозки.
СМИ сообщают, что ранее эти компании были не в самых лучших “отношениях”, однако теперь, объединив свои силы, они надеются устроить нечто вроде слияния. “Обе компании представляют себе будущее, в котором автономные грузовики будут заниматься дальними перевозками, облегчая бремя растущего спроса на грузоперевозки и позволяя водителям переходить на работу на короткие расстояния, повышая качество жизни”, - говорится в пресс-релизе Uber.
Внедрение партнерского сервиса будет происходить поэтапно. Сначала пилотный набор грузовиков Waymo, оснащенных технологией автономного вождения, будет добавлен в грузовую сеть Uber. Затем компании планируют разрешить другим грузоперевозчикам с грузовиками, оснащенными Waymo, присоединиться к ним.