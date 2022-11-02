"Убийца авианосцев": Россия на Украине использовала новые ракеты X-32

"Убийца авианосцев": Россия на Украине использовала новые ракеты X-32Ни одна не была перехвачена
Как сообщают источники РИА Новостей, российские дальние бомбардировщики во время спецоперации наносили удары по военным объектам Украины новыми крылатыми ракетами Х-32 (более известны как “убийцы авианосцев”).
В рамках СВО переоборудованные Ту-22М3 провели целую серию пусков новых сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет Х-32 по наземным объектам военной инфраструктуры украинской стороны. В результате в боевых условиях была полностью подтверждена способность ракет эффективно и с высокой точностью поражать наземные объекты
Если верить словам информатора, “ни одна ракета Х-32 не была перехвачена системами ПВО Украины”*. Издание напомнило, что ракету Х-32 разработали для дальних бомбардировщиков Ту-22М3М. А для ее использования изменили ряд строевых самолетов предыдущего поколения — Ту-22М3.