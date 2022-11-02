"Убийца авианосцев": Россия на Украине использовала новые ракеты X-32

Если верить словам информатора, “ни одна ракета Х-32 не была перехвачена системами ПВО Украины”*. Издание напомнило, что ракету Х-32 разработали для дальних бомбардировщиков Ту-22М3М. А для ее использования изменили ряд строевых самолетов предыдущего поколения — Ту-22М3.