Убийца и создатель файловой системы ReiserFS извинился перед Linux-сообществом

В своих извинениях Райзер признает, что совершил много ошибок в общении с Linux-сообществом, в том числе был высокомерным, резким и не желал слушать других. Он также извиняется за свою роль в разработке ReiserFS, которая, как он теперь считает, была несовершенна.

Райзер говорит, что многому научился за время пребывания в тюрьме и теперь сожалеет о своих действиях. Он надеется, что его извинения помогут исправить «нанесенный им ущерб».

Linux-сообщество неоднозначно отреагировало на извинения Райзера. Некоторые люди приняли его извинения и считают, что он искренен. Другие настроены более скептически и считают, что он просто пытается «сохранить лицо».