«Убийцу» AirPods прорекламировали в наушниках Apple

Новые устройства Amazon представила в среду. Через несколько часов после презентации вице-президент дал интервью Bloomberg. Почти все пять минут, которые оно длилось, топ-менеджер рассказывал об Echo Buds. При этом в его ухе был отчётливо виден наушник AirPods.

«Кажется, ты взял не те наушники, Дэйв», — прокомментировал позже выступление один из журналистов.

Не исключено, что наушник представителю Amazon выдали редакторы Bloomberg. Странно, что сам топ-менеджер не подумал о том, как это будет выглядеть.