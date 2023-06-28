Уборщица случайно разрушила десятилетия исследований, выключив морозильник

Уборщица случайно разрушила десятилетия исследований, выключив морозильникУниверситет теперь требует компенсации
Десятилетия ценных исследований в Ренсселаерском политехническом институте (RPI) были непреднамеренно уничтожены уборщицей, работавшей в компании Daigle Cleaning Systems. После этого университет подал иск в Верховный суд Нью-Йорка, требуя возмещения ущерба в размере более 1 миллиона долларов.
Фото: Ferra.ru / Kandinsky 2.1
Инцидент произошел, когда уборщица решила выключить морозильную камеру в лаборатории, чтобы заглушить раздражающую, по ее мнению, сигнализацию. В морозильной камере находились жизненно важные культуры, используемые для исследовательского проекта профессора К. В. Лакшми по фотосинтезу.
Образцы обычно хранятся при температуре -80°C. За несколько дней до инцидента сигнал тревоги начал указывать на колебания температуры. Несмотря на то, что ремонт морозильника затянулся, он все еще работал. Руководство лаборатории приняло меры предосторожности для защиты культур и даже вывесило таблички, объясняющие сигнал тревоги.
Однако 17 сентября уборщица его выключила, что привело к повышению температуры в морозильной камере. К несчастью, на следующий день было обнаружено, что большинство образцов были критично повреждены, что уничтожило более двух десятилетий исследований.