UBTECH первой начала массовую поставку гуманоидных роботов на предприятия

Опубликовано 17 ноября 2025, 14:151 мин.
UBTECH первой начала массовую поставку гуманоидных роботов на предприятияWalker S2
UBTECH Robotics объявила о начале массовых поставок своих гуманоидных роботов Walker S2 на промышленные предприятия Китая. Партия уже поступила к компаниям, которым нужны дополнительные руки на сборочных линиях.
© UBTECH
Роботы разработаны так, чтобы двигаться и выполнять задачи, как человек. Их основной плюс — система сменных батарей. Робот сам меняет аккумулятор за несколько минут. Walker S2 способен поднимать тяжелые предметы и выполнять точные действия пальцами.
Спрос на роботов высок, особенно среди автопроизводителей: BYD, Geely Auto, FAW Volkswagen, Dongfeng Liuzhou Motor и Foxconn уже используют их для работы на заводах и складах. К концу декабря UBTECH планирует отправить ещё 500 роботов.