UBTECH первой начала массовую поставку гуманоидных роботов на предприятия

Роботы разработаны так, чтобы двигаться и выполнять задачи, как человек. Их основной плюс — система сменных батарей. Робот сам меняет аккумулятор за несколько минут. Walker S2 способен поднимать тяжелые предметы и выполнять точные действия пальцами.