Учёные из компании Илона Маска научились внедрять чипы в мозг

В работе, препринт которой опубликован на сервисе Biorxiv, учёные описывают новую методику мониторинга активности мозга под названием sewing machine («швейная машинка»). Методика была опробована на крысах. Животному на время операции удалили часть черепа и затем, с помощью иглы на «швейной машинке», вживили в мозг гибкие электроды, которые были соединены с системной платой, размещённой в затылочной части головы. Плата записывала активность мозга крысы.

На рисунке выше буквами A и C обозначены элементы sewing machine, B — электроды, которые вставляются в мозг, а D — иглу, направляющую электроды.

Мониторинг мозговой активности необходим для научных исследований и клинического применения. На основе новой методики также могут быть созданы нейроинтерфейсы нового поколения.