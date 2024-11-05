Участие Северной Кореи в СВО назвали признаком подготовки к войне с Южной Кореей

Россия и КНДР не подтвердили слухи об участии военнослужащих в Северной Кореи в спецоперации на Украине. Выводы эксперта основываются на предполагаемых мотивах КНДР в случае, если информация о помощи Северной Кореи армии России подтвердится позже

Несмотря на отсутствие подтверждений, факт присутствия северокорейских военнослужащих вблизи линии фронта между российскими и украинскими силами уже не вызывает сомнений. Однако остается вопрос: какую выгоду может получить Ким Чен Ын от участия своих солдат в боевых действиях на Украине? Наемничество в чистом виде не является актуальным, поскольку между Россией и КНДР нет официального военного союза.

Исторически участие сторонних армий в чужих войнах встречалось, хотя и в ограниченных масштабах. Например, в XVIII веке британцы нанимали германские войска для войны за независимость США. Современные примеры также демонстрируют, как государства могут создавать коалиции для участия в конфликтах.

Сейчас северокорейские солдаты могут находиться на территории России с согласия ее руководства. В случае если их задействуют на украинских территориях, это может вызвать международные последствия. Одним из главных мотивов для КНДР может быть желание накопить боевой опыт для подготовки к потенциальному конфликту с Южной Кореей.

Ким Чен Ын, развивая свою армию, может стремиться к освоению современных военных технологий, применяемых в конфликте на Украине.