Участникам конференции разработчиков игр подсыпали «наркотик изнасилования»

Утверждается, что во время караоке-вечеринки с участниками конференции кто-то подсыпал нескольким людям флунитразепам. Этот снотворный препарат называют «наркотиком изнасилования». Если употреблять флунитразепам в комбинации с алкоголем и/или опиатами, то могут возникнуть провалы в памяти. Поэтому препаратом часто злоупотребляют. К счастью, по словам участников, никто из людей не пострадал, поскольку рядом с ними были их друзья.

Кроме того, женщины пожаловались на приставания со стороны нескольких мужчин, а также на сексизм. По словам двух девушек, некий влиятельный представитель игровой индустрии пригласил их в свой гостиничный номер.