Наука и технологии
19:17, 26 марта 2023
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Участникам конференции разработчиков игр подсыпали «наркотик изнасилования»

Но никто не пострадал

Вокруг конференции разработчиков игр GDC 2023 разгорается скандал: женщины пожаловались на домогательства со стороны мужчин, а также неизвестные подсыпали «наркотик изнасилования» нескольким другим участникам.

Участникам конференции разработчиков игр подсыпали «наркотик изнасилования»

Фото: GDC

Утверждается, что во время караоке-вечеринки с участниками конференции кто-то подсыпал нескольким людям флунитразепам. Этот снотворный препарат называют «наркотиком изнасилования». Если употреблять флунитразепам в комбинации с алкоголем и/или опиатами, то могут возникнуть провалы в памяти. Поэтому препаратом часто злоупотребляют. К счастью, по словам участников, никто из людей не пострадал, поскольку рядом с ними были их друзья.

Кроме того, женщины пожаловались на приставания со стороны нескольких мужчин, а также на сексизм. По словам двух девушек, некий влиятельный представитель игровой индустрии пригласил их в свой гостиничный номер.

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