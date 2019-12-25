Участники протестных акций в Китае начали крушить города в GTA V

СМИ сообщают, что участники гонконгского форума LIHKG назвали новый набор одежды «Слава Гонконгу» и начали собираться в команды, чтобы устраивать в игре беспорядки. Конечно же, протестующие нападают и на полицейских.

В их образе против участников акций начали играть пользователи из континентальной части Китая. Журналисты пишут, что между противниками даже произошёл «эпичный» бой, в котором победили игроки из континентального Китая, так как их было больше.