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Участники протестных акций в Китае начали крушить города в GTA V
Против них выступают сторонники властей
Недавно для GTA Online вышло обновление, в котором появились новые предметы одежды, в том числе чёрные костюмы с жёлтыми касками и противогазами. Персонаж в этом облачении напоминает протестующего из Гонконга. Игроки из Китая не преминули воспользоваться ситуацией и перенесли политический конфликт в онлайн-игру.
СМИ сообщают, что участники гонконгского форума LIHKG назвали новый набор одежды «Слава Гонконгу» и начали собираться в команды, чтобы устраивать в игре беспорядки. Конечно же, протестующие нападают и на полицейских.
В их образе против участников акций начали играть пользователи из континентальной части Китая. Журналисты пишут, что между противниками даже произошёл «эпичный» бой, в котором победили игроки из континентального Китая, так как их было больше.