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Участники протестов начали размещать видео на PornHub из-за цензуры в соцсетях
Хотя бы оттуда пока не удаляют
В Гонконге продолжаются протесты местных жителей, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции. СМИ сообщают, что участники акций начали размещать видео и информацию о них на крупнейшем порносайте PornHub. Всё потому, что с других площадок контент протестующих удаляют.
Как пишет Quartz, Twitter, Facebook и YouTube стали удалять аккаунты участников акций и информацию о демонстрациях. Из-за этого китайские блогеры и обычные пользователи начали загружать ролики на PornHub. Протестующие отмечают видео различными тегами наподобие «гонщики в Гонконге». По этому теги журналисты смогли найти по крайней мере дюжину роликов.
«YouTube не позволит нам загружать эти видео, поэтому у нас нет другого выхода, кроме как публиковать видео на PornHub», — отметила одна из блогеров.