Участники протестов начали размещать видео на PornHub из-за цензуры в соцсетях

Как пишет Quartz, Twitter, Facebook и YouTube стали удалять аккаунты участников акций и информацию о демонстрациях. Из-за этого китайские блогеры и обычные пользователи начали загружать ролики на PornHub. Протестующие отмечают видео различными тегами наподобие «гонщики в Гонконге». По этому теги журналисты смогли найти по крайней мере дюжину роликов.

«YouTube не позволит нам загружать эти видео, поэтому у нас нет другого выхода, кроме как публиковать видео на PornHub», — отметила одна из блогеров.