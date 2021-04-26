Участники видеозвонков смогут видеть себя в одной «комнате»

Новая функция называется Immersive View. Она может объединить до 25 участников звонка в одной виртуальной комнате. Располагать участников в виртуальном помещении смогут организаторы звонка. В случае если людей больше 25, то их миниатюры будут видны в верхней части сцены.

Пока у Zoom есть несколько разных шаблонов, однако пользователи могут загружать собственные комнаты. Вот как это выглядит: