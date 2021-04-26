Наука и технологии
Сегодня в 19:59
Участники видеозвонков смогут видеть себя в одной «комнате»
В Zoom
Сервис видеозвонков Zoom представил шаблон, который позволяет показывать всех участников встречи в одной «комнате».
Новая функция называется Immersive View. Она может объединить до 25 участников звонка в одной виртуальной комнате. Располагать участников в виртуальном помещении смогут организаторы звонка. В случае если людей больше 25, то их миниатюры будут видны в верхней части сцены.
Пока у Zoom есть несколько разных шаблонов, однако пользователи могут загружать собственные комнаты. Вот как это выглядит:
Стоит отметить, что у конкурирующих сервисов Teams и Skype подобная функция появилась ещё в 2020 году.
Напомним, в России создаются свои аналоги Zoom. Над ними работает российская компания Webinar Group.