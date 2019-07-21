Участок российской федеральной трассы провалился на два метра

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Росавтодор. Причиной провала грунта и деформации водопропускной трубы чиновники назвали затяжные дожди, которые длились с 15 по 19 июля, и ливень с утра 20 июля.

Провал произошёл на 834-м километре федеральной трассы Чита — Хабаровск. Его глубина составила два метра, ширина — десять метров, длина — также десять метров. В яму упал автомобиль Toyota Vitz, пострадали два человека.

Сейчас на трассе проводятся работы по отсыпке земляного полотна над водопропускной трубой. Участвуют 29 машин спецтехники. Одновременно с этим устраивается временный объезд разрушенного участка дороги.