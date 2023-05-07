Учение — свет: в России изобрели в три раза более яркую альтернативу OLED-экранам

Учение — свет: в России изобрели в три раза более яркую альтернативу OLED-экранамК тому же и более энергоэффективную альтернативу
Инженеры из Санкт-Петербургского политехнического университета, университета ИТМО и Алферовского университета разработали новую технологию производства экранов с использованием перовскита.
Эти дисплеи обладают яркостью, превышающей яркость OLED-аналогов более чем в три раза, и требуют в три раза меньше энергии, что увеличит время автономной работы мобильных устройств.
Перовскит — это доступный и простой в производстве материал. На данный момент учёные тестируют прототип экрана на основе этой технологии.
Благодаря использованию кремния, распространённого в микроэлектронике, изготовление новых дисплеев станет значительно проще.
Отмечается, что эффективность перовскитных экранов может достигать 90%, в то время как у дисплеев из органических материалов эффективность составляет лишь 25%.
Кремниевая подложка служит отличным теплоотводчиком, предотвращая перегрев устройства и продлевая его срок службы. Перовскитные светодиоды обеспечивают высокую светопередачу, делая цвета более естественными для глаз.