Учение — свет: в России изобрели в три раза более яркую альтернативу OLED-экранам

Эти дисплеи обладают яркостью, превышающей яркость OLED-аналогов более чем в три раза, и требуют в три раза меньше энергии, что увеличит время автономной работы мобильных устройств.

Перовскит — это доступный и простой в производстве материал. На данный момент учёные тестируют прототип экрана на основе этой технологии.

Благодаря использованию кремния, распространённого в микроэлектронике, изготовление новых дисплеев станет значительно проще.