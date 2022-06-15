Ученые: английские бульдоги - генетическая трагедия

Исследование проводилось учеными из Королевского ветеринарного колледжа в Англии. Они сравнили случайно выбранные медицинские карты более чем 2 600 английских бульдогов с картами 22 000 небульдогов в 2016 году, выявив наличие более 40 распространенных заболеваний.

В целом, они обнаружили, что у английских бульдогов в два раза чаще, чем у небульдогов, ежегодно диагностируется хотя бы одно из этих заболеваний. И хотя вероятность возникновения некоторых заболеваний у бульдогов была ниже, например, болезни зубов, в целом они были предрасположены к развитию 24 из 43 (55,8%) специфических заболеваний. Для некоторых заболеваний этот риск был значительно выше.

Например, у английских бульдогов в 38,12 раза выше была вероятность развития дерматита кожных складок. У них также в 26,79 раз выше риск развития "вишневых глаз" - редкого заболевания, при котором в уголке глаза образуется выступающая красная масса, повышающая риск инфекций.